المبعوث الفرنسي إلى ليبيا يؤكد أن بلاده ستلعب دورًا إيجابيًا في استقرار ليبيا

باريس 29 أبريل 2023 (وال)- أكد المبعوث الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، أن بلاده ستلعب دورًا إيجابيًا في استقرار ليبيا، وصولا إلى اتفاق وحل سياسي، من أجل تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الليبي لدى فرنسا خالد كاجيجي، مع المبعوث الفرنسي، حسبما ذكرت السفارة الليبية بباريس عبر صفحتها على فيسبوك.

كما جرى خلال اللقاء وفقًا لذات المصدر؛ بحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى سُبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. (وال)

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