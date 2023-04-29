رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث مشكلات الجغبوب

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم السبت، وفداً من واحة الجغبوب، وذلك حسب بيان المكتب الإعلامي.

وبحث المنفي مع وفد واحة الجغبوب المشكلات والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات.

وتعاني الجغبوب من مشكلات في البنية التحتية والخدمات.

وبحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس وأعضاء المجلس التسييري الجغبوب، الصعوبات والمشكلات التي تواجه المنطقة، في أغسطس الماضي.

وأصدر دبيبة تعليماته بضرورة إحالة الملفات المعدة من قبل المجلس التسييري للوزارات المختصة، لدراستها وتضمينها لخططهم خلال العام الحالي، مؤكداً الامتداد الجغرافي المهم للمنطقة كونها منطقة حدودية.