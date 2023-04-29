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لنقي: تأخير حل الأزمة الليبية سيسفر عن إنتكاسة في استقرار البلاد

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسيالزهراء لنقيان الجهود الحالية التي يجريها المبعوث الأمميعبد الله باتيليوالاجتماعات الأمنيةالتي تمت في ليبيا، تتطلب استمرارية البناء عليها بمزيد من التدابير الإيجابية لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.

مشيرة الى ضرورة إطلاق سراح المحتجزين لدى الطرفين، وترجمة الاتفاق بتشكيل قوة عسكرية مشتركة إلى جدول زمني محدد لتحقيقالنتائج المرجوة.

واضافة “”لنقيفي تصريحات صحفية على ضرورة تسليط الضوء على تفعيل المسار السياسي في أسرع وقت ممكن، وإطلاق اللجنةالرفيعة المستوى للانتخابات التي تحدث عنهاباتيليوتجنب إضاعة الوقت والفرص التي تحتمل وقوع انتكاسة للعنف.

الوسوم

اجراء الانتخابات البعثة الاممية ليبيا ملتقى الحوار السياسي

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الوطن الليبية

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