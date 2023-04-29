واشنطن : تردي الأمن الإقليمي يبرز أهمية توحيد الجيش الليبي

قال المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، إن تردي الوضع الأمني الإقليمي يبرز أهمية توحيد الجيش الليبي.

جاء ذلك في تصريحات له عقب اجتماعه مع قيادات أمريكية عسكرية في مدينة شتوتغارت الألمانية، وفق تغريدة نشرتها سفارة واشنطن لدى طرابلس عبر تويتر.

ونقلت السفارة عن نورلاند قوله: “سعدت بلقاء قائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا الجنرال لانغلي، والسفير يونغ نائب القائد المسؤول عن التواصل المدني العسكري في شتوتغارت”.

وأضاف أن “تردي الوضع الأمني الإقليمي يعطي أهمية أكثر من أي وقت مضى لدبلوماسية التنمية والدفاع لدعم ليبيا في تشكيل جيش موحّد بقيادة مدنية يكون قادرا على حماية السيادة والاستقرار الليبيين”.