لنقي: تأخير حل الأزمة الليبية سيسفر عن انتكاسة في استقرار البلاد

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي “إن الجهود الحالية التي يجريها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي والاجتماعات الأمنية التي تمت في ليبيا، تتطلب استمرارية البناء عليها بمزيد من التدابير الإيجابية لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، مشيرة الى ضرورة إطلاق سراح المحتجزين لدى الطرفين، وترجمة الاتفاق بتشكيل قوة عسكرية مشتركة إلى جدول زمني محدد لتحقيق النتائج المرجوة.

وأضافت لنقي في تصريحات صحفية إلى “ضرورة تسليط الضوء على تفعيل المسار السياسي في أسرع وقت ممكن، وإطلاق اللجنة الرفيعة المستوى للانتخابات التي تحدث عنها “باتيلي” وتجنب إضاعة الوقت والفرص التي تحتمل وقوع انتكاسة للعنف”.