الحامي: المشري في القاهرة دون علمنا 

قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي إن زيارة خالد المشري رئيس المجلس إلى القاهرة تمت دون إعلام المجلس وبصورة فردية، حتى النائب الأول لرئيس المجلس ناجي مختار لم يتم إخطاره بهذه الزيارة، ولا نعلم حتى فحوى الزيارة وسببها.

أضافت الحامي، في تصريحات صحفية أن مجلس الدولة لم يعد له أي دور بعد تشكيل لجنة 6+6 وتمرير التعديل الدستوري الثالث عشر دون تصويت الأعضاء عليه، وتشكيل هذه اللجنة هو وسيلة فقط لهدف معين لرئيسي المجلسين وهو إطالة أمد الأزمة واستمرار الوضع الحالي.

وتابعت الحامي: “لا يوجد أي بوادر لمخرجات اللجنة المشتركة بشأن التوافق على القوانين الانتخابية ولا عن موعد لاجتماعات مرتقبة، والبعثة الأممية أعطت مهلة حتى نهاية يونيو القادم للتوافق على القوانين التي تنظم الانتخابات خلال العام الجاري”.