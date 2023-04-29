زقلام: على طلاب العلم في ليبيا الوقوف ضد من يحاول الإساءة للمفتي

حرض سالم زقلام مقدم البرامج عبر قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، ضد المنتقدين للغرياني.

وقال زقلام في تدوينة عبر “فيسبوك”: “أعتقد أنه يجب على كل طلاب العلم من كافة مشاربهم أن يقفوا موقفا أخلاقيا واضحا من العبارات التي تحاول الإساءة لسماحة الشيخ الصادق الغرياني” على حد قوله.

واعتبر أن “القضية أخلاقية ولا تمس شخصه فقط، وإنما هي اعتداء على من يتبوأ قمة الهرم الشرعي في البلاد”، مضيفا: “من أساء إليه فإنما يسيء لكل طلاب العلم في ليبيا خاصة والعالم الإسلامي عامة” وفق زعمه.

يشار إلى أن جهاز دعم الاستقرار برئاسة عبدالغني الككلي الشهير بـ”اغنيوة” أعلن القبض على الناشط الساخر على مواقع التواصل “باسم سلامة الترهوني” بتهمة ازدراء المفتي المعزول الصادق الغرياني.