الكبير: باتيلي يواصل اجتماعاته تحضيرًا للإعلان عن تشكيل اللجنة التوجيهية العليا في حال فشل لجنة “6+6”

ليبيا – رجح الكاتب الصحفي عبدالله الكبير تواصل المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الاجتماع مع مختلف الأطراف تحضيرا للإعلان عن تشكيل اللجنة التوجيهية العليا في حال فشل لجنة “6+6” في التوافق على القوانين الانتخابية.

الكبير وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر” استبعد أن تكون حرب السودان ضمن مؤامرة على ليبيا، متخوفا من تأثيرها على الاستقرار الذي وصفه بـ”الهش” في البلاد.

