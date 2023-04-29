طقس : أجواء حارة نسبيًا هذا اليوم على مناطق البلاد

بنغازي 29 أبريل 2023 (وال)- تشهد مناطق غرب البلاد أجواء حارة نسبيًا هذا اليوم، حيث تسجل درجات الحرارة على المناطق الساحلية مابين (26-30) مْ، فيما تتراوح على ( مناطق الدواخل-الوسط- الجنوب ) ما بين (32–38) مْ.

وتسجل إرتفاع ملحوظ يوم الغد على الشمال الغربى بينما يبقى الطقس معتدل على مناطق الشمال الشرقى.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته اليومية أن تسجل درجات الحرارة إنخفاضا ملحوظا بدايةً من يوم الإثنين على مناطق الشمال الغربي، مع ظهور بعض السحب خاصةً على المناطق الساحلية، ويصل تاثير الكتلة الهوائية الساخنة على مناطق شمال شرق ليبيا بداية من يوم الإثنين.

وستكون حالة السماء في مناطق رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة صافية بوجه عام هذا اليوم، ومن المتوقع ظهور بعض السحب يوم الغد علي بعض المناطق، والرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا علي بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26-30 ) مْ على المناطق الساحلية، ما بين (31-35) مْ على الدواخل، وتسجل زيادة ملحوظة يوم الغد.

وتسجل درجات الحرارة زيادة تدريجية من يوم الغد على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد وتتراوح ما بين (20- 26) مْ، والرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأما مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة والواحات والسرير وتازربو والكفرة ستكون فيها السماء صافية بوجه عام إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على غات، والرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32- 38) مْ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد.

غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم الساعة (19:46)، وشروقه اليوم الغد الساعة (06:20). (وال)

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