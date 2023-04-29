القبض على 124 مطلوباً أمنياً بـ”الفرناج” في العاصمة الليبية خلال أبريل

ألقى عناصر مركز شرطة الفرناج بالعاصمة الليبية طرابلس القبض على 124 مطلوباً في قضايا مختلفة خلال شهر أبريل.

وأكدت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، أن تلك الضبطيات جرت في إطار تنفيذ المهام المناطة بمراكز الشرطة والقاضية بضبط وإحضار المتهمين في البلاغات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين.

وألقى قسم التحري بمركز شرطة الفراج، القبض على 12 مطلوباً في قضايا مختلفة مطلوبين فيها منها جرائم القتل، فيما جرت إحالتهم للنيابة العامة من حيث الاختصاص.

وحرر قسم مرور أبو سليم 1631مخالفة مرورية اليوم السبت وذلك خلال حملته لضبط المخالفين للقانون وللقواعد على الطرايق العام.

وجرت متابعة الحركة المرورية اليومية وتنظيم استيقافات أمنية ظهر اليوم السبت للتفتيش على أوراق المركبات ورصد المخالفين.