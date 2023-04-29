وزير الداخلية يتابع تطورات تنفيذ خطة تأمين طرابلس وطوقها

في إطار متابعته لسير العمل الأمني بمختلف مكونات وزارة الداخلية ؛ اجتمع وزير الداخلية المكلف “عماد مصطفى الطرابلسي” اليوم السبت مع مدراء أمن “طرابلس، تاجوراء، الجفارة ، جنزور ، النواحي الأربع” ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.

وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج الخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس وطوقها ضمن مرحلتيها الأولى والثانية من خلال الدعم المقدم لهذه المديريات بمختلف مراكزها ومكاتبها وأقسامها ، والانجازات التي حققتها في المحافظة على الأمن والاستقرار.

كما تناول الاجتماع مناقشة التعاون والتنسيق الامني بين هذه المديريات ومختلف المكونات الأمنية لتعزيز الأمن وفرض السيطرة الأمنية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد السيد الوزير على ضرورة الرفع من وتيرة العمل وتسخير كافة الجهود لضمان تحقيق أهداف الخطة الأمنية؛ مؤكداً على مراكز الشرطة هي القاعدة الاساسية لأي عمل أمني مرتبط بالمواطن الأمر الذي يتطلب التركيز على دعمها ومتابعتها فيما يخص البلاغات الواردة من المواطنين وتنفيذ تعليمات النيابات العامة في ضبط وإحضار المطلوبين.

وكما أشار السيد الوزير إلى ضرورة تقيد مأمور الضبط القضائي بالتعليمات والنظم القانونية في عمليات الضبط والاحضار وعدم مخالفتها وسرعة إحالة الموقوفين إلى النيابات لاستكمال الاجراءات القانونية.

واستمع الوزير لشروح وملاحظات وافية من قبل مدراء الأمن حول الاعمال التي انجزت منذ انطلاق مراحل تنفيذ الخطة الامنية.