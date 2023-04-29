مجلس الدولة ينفي عقد أي لقاء بين المشري وعقيلة

أخبار ليبيا 24

نفى مجلس الدولة، اليوم السبت، عقد أي لقاء بين رئيس المجلس خالد المشري ورئيس مجلس النواب.

وفي بيان موجز نفي المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، الأنباء التي تتحدث عن عقد أي لقاء بين رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب.

وأضاف، أن جهود رئيس المجلس تنصبُ حول تنفيذ المسار الانتخابي وإنجاحه، وتذليل كافة الصعوبات لـ لجنة 6+6 المكلفة بالتوافق واقتراح القوانين الانتخابية.

وفي 05 أبريل الجاري عقدت لجنة “6+6” المُشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية، أول اجتماعاتها بمقر المجلس الأعلى للدولة بطرابلس.

وتبادل الأعضاء خلال الاجتماع وجهات النظر حول استراتيجية عملها والآليات التي ستتبعها لأداء مهامها الموكلة إليها.