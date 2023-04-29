دردور: على تجار الكلام مهاجمة الفاسدين وليس “محمد إسماعيل”

دافع فرج دردور، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، عن رئيس شركة الخدمات العامة طرابلس محمد بن إسماعيل، بعد ظهوره في فيديو يتلفظ فيه بألفاظ نابية بحق الباعة المتجولين.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم: “السيد محمد إسماعيل، لا أعرفه بشكل شخصي ولم التقِ به، ولكن لا أحد يستطيع إنكار نجاحه في عمله في وقت تعاني فيه الدولة من فشل عام على المستوى الخدمي” وفق تعبيره.

أضاف: “لو أن الذين تهجموا عليه وجهوا تهجمهم الى الوجهة الصحيحة، لتخلصنا من المحاصصين لانفسهم، مجلسي عقيلة والمشري، وهما عنوان خراب ليبيا واستمرار ازمتها وخلق فوضتها وجعل المواطنيين اكثر انتهاكا للقوانيين بسبب ضياع الحقوق، مما جعل بعضهم يسطوا على الممتلكات العامة أو يفسدها، وما تصدي السيد محمد إسماعيل والختيوني رئيس جهاز إنفاذ القانون لهذه الظواهر، الا أمرا يجب دعمه، فبدل أن يحارب تجار الكلام الذين يعملون بجد وإخلاص، عليهم أن يتوجهوا بكلامهم للفاسدين” وفق تعبيره.