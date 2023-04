ليبيا – قال المحلل السياسي، سالم محمد سالم إن الحرب الدائرة في السودان، لها تأثير وتهديدات كبيرة من الناحية الأمنية على ليبيا.

سالم وفي تصريحات خاصة لوكالة”سبوتنيك” أكد أن هناك تأثيرًا كبيرًت على الحدود في منطقة الجنوب من الناحية الأمنية وتمكن الجيش الليبي من تأمين الحدود عن طريق كتيبة سبل السلام.

وأضاف: “هناك تدخل كبير لضرب النسيج الاجتماعي في ليبيا ومكونات الجنوب، ونقل الصراع الدائر في السودان إلى ليبيا، وبالتحديد في الجنوب الليبي”.

وردًا على سؤال بشأن هروب سجناء من سجن كوبر في الخرطوم، وهل ستكون الحدود الليبية وجهة للسجناء الفارين من السودان، قال المحلل السياسي: “نعم أتوقع ذلك. الآن جماعة الإخوانف تنشط من جديد في السودان”.

وأردف: “هناك تكثيف كبير من قوات الجيش الليبي، بالتنسيق مع مصر، في مثلث الحدود، بين ليبيا ومصر والسودان”.

The post سالم: هناك تدخل كبير لضرب النسيج الاجتماعي في ليبيا ومكونات الجنوب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية