| مجلس الدولة ينفي عقد لقاء بين المشري وعقيلة صالح

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2023/04/29 على الساعة 18:52

: نفى المجلس الأعلى للدولة الأنباء التي تتحدث عن عقد لقاء بين رئيس المجلس خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مشيرًا إلى أن مساعي المشري تنصب حول تنفيذ المسار الانتخابي وإنجاحه، وتذليل كافة الصعوبات لـ لجنة (6 + 6) المكلفة بالتوافق واقتراح القوانين الانتخابية، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس، نشره عبر صفحته علي “فيسبوك”، اليوم السبت.

جاء ذلك بعد أن أعلنت بعض وسائل الإعلام، أنه من المفترض وصول رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مساء اليوم السبت، إلى القاهرة، في زيارة خاطفة ليوم واحد بناء على دعوة من السلطات المصرية، تمهيداً لتدشين حوار سياسي جديد بين عقيلة صالح، والمشري.

وقالت مصادر مقربة من عقيلة صالح في تصريحات لـ”الشرق الأوسط”، اشترطت عدم تعريفها، إن “لقاء صالح أمر محتمل للغاية مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري، الذي تردد وصوله إلى القاهرة مساء الجمعة، في زيارة غير معلنة مسبقاً، على رأس وفد من المجلس”.

ولم يعلن صالح أو المشري عن زيارتهما المتزامنة إلى القاهرة بشكل رسمي؛ لكن مصادر مصرية وليبية، ذكرت أنهما بصدد “إجراء محادثات حول الأزمة السياسية الحالية، بما في ذلك الاجتماع المرتقب للجنة (6 + 6) بين مجلسي النواب والدولة للاتفاق على القوانين الانتخابية”.

ووفق مراقبين، فإن هذه هي “أحدث محاولة من القاهرة للجمع بين صالح والمشري برعاية مصرية لحسم خلافاتهما العالقة حول القوانين المنظمة للانتخابات، التي كان مقرراً إجراؤها قبل عامين وتم تأجيلها”.