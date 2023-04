أفاد مراسل ليبيا الأحرار، في طبرق بأن السلطات المصرية فرضت تعديلات مالية ورسوما جديدة على المواطنين الليبيين القاصدين إلى مصر.

وأوضح المراسل أن على القاصدين مصر دفع مبلغ 350 جنيها عن كل مسافر عند عبور بوابة “الشاويش عطية”، إضافة إلى دفع مبلغ جديد بقيمة 250 جنيها مصريا تم فرضه بدل الختم لدى أقرب قسم جوزات قبل مرور سبعة أيام من دخول مصر عبر البر، على أن يوضع له الختم أثناء الدخول مباشرة.

وأضاف مراسل الأحرار أنه يتوجب دفع ملصق بقيمة 25 دولارا، مع دفع مبلغ 75 جنيها لكل راكب ينوي الوصول إلى السلوم وليس معه مركبته الخاصة.

وعن الرسوم في حال رجوع المسافر مع نفس المعبر أكد المراسل أن العائد سوف يطالَب بدفع 350 جنيها و15 جنيها ككرت جوازات بالإضافة إلى دفع 850 جنيها مصريا تغريما لمن لم يقم بدفع الرسوم الجديدة عند الدخول المحددة بـ 250 جنيها مصريا.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post السلطات المصرية تفرض رسوما جديدة على الليبيين القاصدين مصر appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار