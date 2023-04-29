دبيبة والكبير يشاركان في حملات أردوغان الانتخابية.. فلماذا؟

لم يغب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة عن تحركات الرئيس التركي رجب أردوغان في إطار حملته الانتخابية التي بدأت في وقت سابق من أبريل الجاري.

وظهر رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم السبت، في فعاليات مهرجان تكنوفيست بتركيا، والذي يستغله أردوغان في دعايته الانتخابية.

واليوم، قال دبيبة، إن مشاركته في فعاليات مهرجان تكنوفيست بتركيا، تأكيد على العلاقات التاريخية التي تجمع بين ليبيا وتركيا وشعبي البلدين.

وأشاد بدور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في بناء تركيا الحديثة التي تمثل نموذجا للدولة الناجحة، القادرة على خدمة أهلها ووطنها.

وبدأت فعاليات مهرجان تكنوفيست النسخة السابعة بمطار أتاتورك في مدينة إسطنبول، أول من أمس الخميس، ويحتضن مسابقات وعروضاً جوية وحفلات موسيقية وحلقات حوار وفعاليات أخرى حول التكنولوجيا حتى الأول مايو المقبل، بإشراف من فريق التكنولوجيا التركي على تنظيم المهرجان.

وأطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية الذي يترأسه، وتعهد بخفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد ودعم النمو الاقتصادي في الوقت الذي يسعى فيه لتمديد فترة حكمه الممتدة منذ أكثر من عشرين عاماً في انتخابات 14 مايو.

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ويرى مراقبون أن تواجد دبيبة والكبير في المهرجان يأتي من باب استجداء الدعم السياسي التركي لتواجدهما في منصبهما.

وكثيراً أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة العاصمة الليبية طرابلس من أي محاولات أو اعتداءات عسكرية، فالقوات التركية المتواجدة في غرب ليبيا دعمت ميليشيات العاصمة في صد محاولات دخول رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا، العام الماضي لصالح دبيبة.

وخلال لقاءات متعددة بين دبيبة وأردوغان أكد الرئيس التركي، دعم رئيس الحكومة المنتهية، وهو ما تقابله زيادة التعاون العسكري بين البلدين من خلال التدريب والتطوير لجميع القوات العسكرية في طرابلس والقوات المساندة.

في المقابل، أكد دبيبة على دور تركيا في دعم الجهود الدولية للدفع بملف الانتخابات ودعمه ليكون أولوية دولية.

وأكد دبيبة مراراً أنه تلقى دعماً تركياً في هذا الإطار وأن الموقف التركي داعم، ويصبو للحفاظ على الأمن والاستقرار في لليبيا.