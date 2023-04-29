اقعيم يتابع ملف الجوازات والجنسية لمعالجة الاختراقات

اِجتمع وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الليبية فرج اقعيم مع رئيس فرع مصلحة الجوازات والجنسية ومدراء مديريات أمن توكرة وجردس العبيد ورئيس الغرفة الأمنية بمديرية أمن بنغازي ومُدير مكتب جوازات توكرة للاطلاع على الصعوبات والعراقيل التي تُواجه توكرة وجردس العبيد فيما يخص نقص الإمكانيات وما يُسبّبه من تعطيل عن أداء المهام.

كما ناقش الاِجتماع الحُلول الفعّالة لمُعالجة هذه المشاكل في أقرب فرصة ممكنة.

وأشاد اقعيم خلال اللقاء بالمجهودات المبذولة في هذه المناطق ، داعيًا لتكاثف جهود الجميع والتنسيق المشترك بما يخدم المواطن ويمنع حدوث أيّ اِختراقات في هذا الجانب الأمني الحسّاس ، وذلك مُواصلةً لجهُوده ومساعيه الرامية للرقابة المشدّدة على ملف الجوازات والجنسية وما يمثّله من أهمية ودعم مديريات الأمن بالمُدن الليبية ومراكز الشرطة .