مجلس الدولة ينفي عقد لقاء بين المشري وعقيلة

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نفى مجلس الدولة عقد أي لقاء بين رئيسا مجلس الدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

ونفي المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، اليوم السبت، الأنباء التي تتحدث عن عقد أي لقاء بين رئيسي المجلسين.

وقال: “ينفي المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، الأنباء التي تتحدث عن عقد أي لقاء بين رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب”.

وأضاف: “نؤكد أن جهود رئيس المجلس تنصبُ حول تنفيذ المسار الانتخابي وإنجاحه، وتذليل كافة الصعوبات لـ لجنة 6+6 المكلفة بالتوافق واقتراح القوانين الانتخابية”.