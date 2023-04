الأبلق: أساس الحل للازمة الليبية يكمن في انتخابات تشريعية فقط

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان إن هناك خلافا دوليا حول المسألة الليبية، وبذلك لم يستطع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي رسم مسار اختيار اللجنة رفيعة المستوى التي تحدث عنها.

الأبلق وفي تصريح لموقع قناة”ليبيا لبانوراما” أوضح أن ما طرحه باتيلي في السابق أمام مجلس الأمن الدولي يعبر عن رؤية عامة تفتقد لمسار تنفيذي وآلية واضحة وبذلك ونتيجة التجاذبات المحلية والخلاف الدولي فإن باتيلي لم يستطع تحديد آلية اختيار اللجنة بعد.

وفيما يخص اجتماع اللجنة المشتركة 6+6،قال الأبلق إن المعضلة تكمن في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والتي ستكون عائقا أمام إجراء الانتخابات.

وبحسب قراءة الواقع الليبي، رأى الأبلق أن أساس الحل يكمن في انتخابات تشريعية فقط، الأمر الذي يمكن المجلس التشريعي الجديد من استكمال المرحلة الانتقالية، أما الانتخابات الرئاسية فلن يكتب لها النجاح وربما تفضي بالبلاد إلى مزيد من الفوضى.

