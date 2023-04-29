المبعوث الأمريكي: ندعم جهود الاتحاد الأفريقي في تنفيذ خارطة الطريق في ليبيا

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ضرورة حل الخلاف القائم حول هوية المرشحين للانتخابات الرئاسية.

ودعا نورلاند، خلال مؤتمر صحفي له في الكونغو برازافيل، الليبيين إلى تحمل مسئوليتهم فيما يتعلق بالمرشحين للاستحقاق.

والتقى نورلاند رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، الخميس الماضي، للتشاور حول ليبيا.

وتحدث الطرفان عن الوضع في ليبيا، لا سيما ملفّيْ المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تسعى البعثة الأممية إلى إجرائها قبل نهاية العام الجاري.

قال الدبلوماسي الأمريكي، إن استقرار ليبيا مصلحة مشتركة للولايات المتحدة وجمهورية الكونغو وللقارة الأفريقية بأكملها، مضيفاً أن بلاده تدعم جهود الاتحاد الأفريقي بقيادة رئيس دينيس ساسو نغيسو، بالتعاون مع المجلس الرئاسي للمساعدة في تنفيذ خارطة طريق بشأن المصالحة التي ستجمع الأطراف الليبية.

وأبدى الدبلوماسي الأمريكي دعم واشنطن لمشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه رئيس الكونغو ووزير خارجيته جان كلود جاكوسو مع الليبيين، واصفاً إياه بالمشروع المهم جداً.

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وجدد نورلاند التأكيد على دعم الولايات المتحدة والكونغو لجهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الذي يحاول وضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، معتبرًا أن الشعب الليبي بحاجة إلى انتخابات.

واعتبر المبعوث الأمريكي أن التوصل لاتفاق سياسي عنصر مهم في العملية الانتخابية، مؤكداً ضرورة انسحاب المرتزقة.

وخلال يوليو الماضي في الكونغو وواشنطن، قال نورلاند إن الغرض من هذه الاجتماعات هو إظهار الدعم للشعب الليبي وللمبعوث الأممي عبدالله باتيلي.