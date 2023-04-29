“اقعيم” يتابع ملف الجوازات والجنسية لمعالجة الاختراقات

الوطن / رصد

اِجتمع وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الليبية ” فرج اقعيم ” مع رئيس فرع مصلحة الجوازات والجنسية ومدراء مديريات أمن توكرة وجردس العبيد ورئيسالغرفة الأمنية بمديرية أمن بنغازي ومُدير مكتب جوازات توكرة للإطلاع على الصعوبات والعراقيل التي تُواجه توكرة وجردس العبيد فيمايخص نقص الإمكانيات وما يُسبّبه من تعطيل عن أداء المهام ، كما ناقش الاِجتماع الحُلول الفعّالة لمُعالجة هذه المشاكل في أقرب فرصةممكنة

وأشاد “اقعيم” خلال اللقاء بالمجهودات المبذولة في هذه المناطق ، داعيًا لتكاثف جهود الجميع والتنسيق المشترك بما يخدم المواطنويمنع حدوث أيّ اِختراقات في هذا الجانب الأمني الحسّاس ، وذلك مُواصلةً لجهُوده ومساعيه الرامية للرقابة المشدّدة على ملف الجوازاتوالجنسية وما يمثّله من أهمية ودعم مديرياتالأمن بالمُدن الليبية ومراكز الشرطة .