مسؤول ليبي يتحدث عن مخاطر استمرار الاشتباكات في السودان

قال اللواء رافع البرغثي، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شرقي ليبيا، إن استمرار الأوضاع في السودان يضاعف عمليات النزوح باتجاه الحدود الليبية.

وأوضح البرغثي في حديثه مع “سبوتنيك”، أن المئات من السودانيين وصلوا إلى الحدود الليبية مع السودان (جنوبي ليبيا)، بشكل فردي، في ظل توقعات بارتفاع الأعداد حال استمرار الأوضاع.

ولفت إلى أن استمرار الوضع في السودان يترتب عليه الكثير من المخاطر، خاصة فيما يتعلق بعمليات النزوح والهجرة باتجاه دول الجوار، مؤكدا أن القوات المسلحة الليبية تسيطر على الحدود مع السودان حتى الآن، بما يجعل الأوضاع “تحت السيطرة” حتى يومه.

وتعليقا على زيادة وتيرة الهجرة غير الشرعية في الأونة الأخيرة وظهور العديد من الجثث على شواطئ ليبيا وتونس، أوضح أن الجهود المبذولة تحد من زيادة الأعداد لكنه يصعب القضاء على الظاهرة كونها عابرة للحدود.

وقبل أيام أعلن “الهلال الأحمر” الليبي انتشال جثث 11 مهاجرا قبالة ساحل مدينة صبراتة غرب البلاد، ليرتفع عدد الجثث التي انتشلت خلال الأيام الماضية إلى 34، عقب غرق قارب يقل عشرات المهاجرين في البحر المتوسط.