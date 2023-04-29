وزارة السياحة: الدبيبة أوصى المرأة الليبية بالتمسك بالدين الإسلامي

شارك مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة السياحة بحكومة الدبيبة، في فعاليات ملتقي اليوم الوطني للمرأة، الذي أقيم في مدينة مصراتة، خلال اليومين الماضيين، رافعا شعار (اخترت التحدي).

وحظي الملتقى بمشاركة رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد، وعدد من السيدات اللاتي يمثلن المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمكونات الاجتماعية.

وهنأ رئيس الحكومة في كلمته، سيدات ليبيا باليوم الوطني للمرأة الليبية، وأوصاهن بالتمسك بالدين الإسلامي والعادات الأصيلة، والتقاليد الليبية الجميلة، والحفاظ على الهوية وصونها، مشددا على أهمية دور المرأة الليبية ضمن مشاركتها في المجال السياسي.

وقام الدبيبة، رفقة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، بزيارة جناح وزارة السياحة والصناعات التقليدية، مستمعا إلى شروح عن أبرز معروضاته ومكوناته، ونبذة عن حملة إنها ليبيا، وأبرز أهدافها، قدمتها مدير مكتب دعم وتمكين المرأة سعاد الغدامسي، والموظفات بالمكتب.