الحراري: من الضروري أن تتدخل الدولة والجهات المسؤولة وبسط سيادة القانون في مدينة الزاوية

ليبيا – قال رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب، سليمان الحراري، إنه من الضروري أن تتدخل الدولة والجهات المسؤولة لفض الاشتبكات في مدينة الزاوية والعمل على سيادة القانون.

الحراري أكد وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية أنه يجب رفع المعاناة عن الضحايا وملاحقة مرتكبي الانتهاكات “بما فيها تورط أجانب في تعذيب مواطنين ليبيين”.

وطالب حكومة عبد الحميد باعتبارها الجهة التنفيذية المسيطرة التي تتولى زمام الأمور في المنطقة بالقيام بواجباتها الأمنية تجاه مدينة الزاوية وذلك بالعمل على الإيقاف الفوري للاشتباكات وفرض القانون وحماية المدنيين، وتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين وترحيلهم وفقا للقوانين.

كما دعا النائب العام لفتح تحقيق عاجل للكشف عن المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات المختلفة وملاحقتهم، محذراً من أن التساهل تجاه ما يحدث في مدينة الزاوية سيهدد بانتشار الفوضى وانتهاك سيادة القانون وسيكون له عواقب وخيمة.

