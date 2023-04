نورلاند يشيد بدور الكونغو في حل الأزمة الليبية والمصالحة الوطنية

أشاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، بالدور الذي لعبته الكونغو في حل الأزمة الليبية والمصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأضاف نورلاند خلال لقائه مع الرئيس الكونغولي “ودينيس ساسو نغيسو”، أن الولايات المتحدة والكونغو ترحبان بجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي لحل القضايا العالقة بين الأطراف في هذا البلاد، معتبرا “ليبيا المسالمة” مصلحة مشتركة للولايات المتحدة وجمهورية الكونغو وللقارة الأفريقية بأكملها.

وأشار نورلاند إلى أنه يدعم مشروع المصالحة اللذي أطلقه نغيسو ووزير خارجيته “جان كلود جاكوسو”، قائلا “إنه أمر مهم للغاية”.

وأكد نورلاند أن بلاده تدعم جهود الاتحاد الأفريقي بقيادة رئيس الدولة الكونغولية “دينيس ساسو نغيسو”، بالتعاون مع المجلس الرئاسي، للمساعدة في تنفيذ خارطة طريق بشأن المصالحة التي ستجمع أصحاب المصلحة الليبيين أيضًا كشركاء دوليين لصالح السلام الدائم، وتوحيد المؤسسات، والانتخابات السلمية، والانتقال الديمقراطي المستقر والازدهار الاقتصادي للشعب الليبي.

وقال ريتشارد نورلاند خلال المؤتمر الصحفي إن الولايات المتحدة والكونغو تدعمان جهود الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا “عبد الله باتيلي”، الذي يحاول وضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

كما أكد نورلاند على ضرورة حل الخلاف القائم حول هوية المرشحين للانتخابات الرئاسية، داعيا الليبيين إلى تحمل مسئوليتهم فيما يتعلق بالمرشحين للانتخابات .

وردا على سؤال حول رحيل المرتزقة أوضح المبعوث الخاص أن الاتفاق السياسي عنصر مهم في العملية الانتخابية، مؤكدا ضرورة انسحاب المرتزقة لحل هذا الملف، مجددا دعمه لجهود “باتيلي” لتحقيق الانتخابات التي لم يتحدد موعدها.

يذكر أنه خلال قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في فبراير الماضي ، أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد أنه سيتم تنظيم مؤتمر مصالحة وطنية حول ليبيا تحت رعاية لجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي برئاسة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي رئيس دولة الكونغو.

