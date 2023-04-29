باشاغا يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لمعركة القرضابية

قام رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا رفقة عميد بلدية سرت مختار المعداني وعدد من القطاعات بزيارة ميدانية لنصب التذكاري لمعركة القرضابيه ووضع إكليلاً من الزهور .

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية سرت ان زيارة باشاغا تأتي لإحياء الذكرى الثامنة بعد المئة لمعركة القرضابية الشهيرة الملحمة التي سطرت بأحرف من نور معنى الوحدة الوطنية.

هذا وقد أحيا رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم السبت، الذكرى 108 لمعركة القرضابية الشهيرة، مثنيًا على نضال الأجداد ضد عدو الوطن، ووصف المعركة بـ”الموروث المشرف”.