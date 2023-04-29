داخلية الدبيبة: الطرابلسي ناقش تفعيل جهاز حرس المرافق التعليمية

اجتمع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة المؤقتة “عماد الطرابلسي” اليوم السبت بمكتبه مع رئيس جهاز حرس المرافق التعليمية لواء “عمرو الخظراوي”، وفق بيان للوزارة.

وقال البيان إن الاجتماع تناول مناقشة تفعيل عمل الجهاز بالشكل المطلوب والمتابعة المستمرة للعمل داخله من خلال التفتيش على العاملين والمقصرين ومتابعة أوجه القصور.

كما نوقش أيضاً آليات التواصل بين الجهاز ووزارة التعليم بما يضمن إنجاح العمل بصورة تكاملية، بالإضافة إلى دعم الجهاز بالإمكانيات المطلوبة ووضع الحلول للصعوبات التي تواجه سير العمل بما يضمن تحقيق أفضل النتائج وفق رؤى وتطلعات وزارة الداخلية، بحسب البيان.