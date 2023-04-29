بشكل متواضع .. باشاغا ومسؤولو سرت يحيون ذكرى معركة القرضابية

قام رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا يرافقة عميد بلدية سرت، وعدد من المسؤولين بالمدينة بزيارة للنصب التذكاري لمعركة القرضابيه أحتفاءا بالذكرى الثامنة بعد المائة لمعركة القرضابية.

وبين المكتب الإعلامي ببلدية سرت، أن رئيس الحكومة وعميد بلدية سرت ومرافقيهم قاموا بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري لمعركة القرضابية الشهيرة التي تعرف بمعركة كل الليبيين، كما زاروا مقبرة الشهداء، وقرأوا فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء.

يشار إلى أن الشعب الليبي طالما أحيا ذكرى معارك المقاومة للغزو والاستعمار الإيطالي، ومن بينها معركة القرضابية التي دارت أحداثها في منطقة القرضابية جنوب شرقي مدينة سرت يوم 29 أبريل 1915، تعد من أهم معارك المقاومة الليبية باعتبارها مثلت الوحدة الوطنية، ونظرا لنتائجها المهمة التي كبد فيها المجاهدون، الإيطاليين خسائر فادحة في الأفراد والمعدات والعتاد، إلا أن أحياء هذه المعارك التي كانت تعد مناسبات وطنية لم تعد من أولويات الحكومات والمسؤولين الليبيين، ويتم الاكتفاء بمثل هذه الزيارات والاحتفالات المتواضعة.