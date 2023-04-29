اللافي يبحث في الزاوية مع وفد من المجلس الاجتماعي بني وليد تعزيز الوحدة والاستقرار في ليبيا

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بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، بمدينة الزاوية، مع عدد من أعضاء المجلس الاجتماعي لمدينة بني وليد، بالإضافة إلى عدد من وجهاء قبيلة ورفلة، وحكماء ومشايخ الزاوية، حالة الانسداد السياسي في البلاد.

وتناول اللقاء، بحسب المجلس الرئاسي، الحلول المقترحة، والمشاكل التي تواجهها ليبيا عامة، والتي من بينها ما تواجهه مدينة الزاوية.

وأكد اللافي على ضرورة نبذ الخلافات لتعزيز الوحدة والاستقرار، وشدد على دور مشايخ وحكماء قبائل ورفلة على صعيد تعزيز الوحدة والاستقرار في البلاد.

كما أكد المشاركون على ضرورة الحوار والتعاون للتغلب على التحديات التي تواجه البلاد، وعلى أهمية احترام سيادة القانون، وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأكدوا أيضا على دعمهم لمشروع المصالحة الوطنية، الذي يقوده المجلس الرئاسي، وباركوا الخطوات التي قطعها على صعيد جمع الأطراف على كلمة سواء، وتعبيد الطريق نحو الاستحقاق الانتخابي القادم.