| في ذكرى معركة القرضابية.. المنفي يدعو لإعادة بناء الدولة الديمقراطية المدنية

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2023/04/29 على الساعة 23:01

: دعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت، مع إحياء ليبيا الذكرى 108 لمعركة القرضابية، إلى ضرورة وحدة الليبيين من أجل بناء الدولة الديمقراطية وإنهاء المراحل السياسية الانتقالية وتجديد الشرعية للمؤسسات.

وقال المنفي: “تمر بنا اليوم السبت الذكرى الثامنة بعد المئة لمعركة القرضابية الخالدة التي سطر فيها آباؤنا ملاحم البطولة والشرف ضد الاحتلال الإيطالي الغاشم، وتوحدت فيها رايات الجهاد الوطني شرقًا وغربًا وجنوبًا دفاعًا عن تراب الوطن”، حسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على “فيسبوك”.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي: “إذ نذكر نحن الأحفاد ذلك اليوم فإنه حري بنا أن نجمع شتاتنا ونعيد بناء دولتنا الديمقراطية المدنية لإنهاء المراحل السياسية الانتقالية، وتجديد الشرعية للمؤسسات وصولاً ببلادنا وشعبنا إلى بر الأمان”.

يشار إلي أنه في مثل هذا اليوم 29 أبريل من العام 1915م جرت معركة القرضابية التي تعتبر معركة فاصلة في تاريخ المواجهات ضد الاحتلال الإيطالي للبلاد.

وتعرف معركة القرضابية بمعركة الوحدة الوطنية إذ شارك فيها جميع أبناء ليبيا، كما أنها شكلت البداية لاندحار الإيطاليين، فعقب هذه المعركة سقطت الحاميات الإيطالية الواحدة تلو الأخرى وبحلول منتصف أغسطس من نفس العام الذي وقعت فيه معركة القرضابية لم يبق بيد الإيطاليين إلا مدينتي طرابلس والخمس.