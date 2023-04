عضو بلجنة 6+6: ستبدأ اجتماعاتنا بداية شهر مايو

قال عضو مجلس النواب وعضو لجنة 6+6 “أبوصلاح شلبي” إن اجتماعات اللجنة ستبدأ بداية شهر مايو بين أعضاء اللجنة من المجلسين.

وأضاف شلبي في تصريح لليبيا الأحرار، أنه لم تحدد حتى الآن مدينة بعينها لعقد الاجتماعات، مرجحا أن تكون بمدن متعددة شرقا وغربا وجنوبا.

وأشار شلبي إلى أنه سيتم الاتفاق على الاجتماعات بين أعضاء المجلسين، موضحا أن الاتجاه لعقد الجلسات هو أن تكون داخل الوطن.

ولفت شلبي إلى أنه سيتم مناقشة كافة القضايا الخلافية بـ”روح وطنية” لما يحقق أكبر قدر من الاتفاق دون تفصيل قوانين لاختيار أو إقصاء طرف وفق المصلحة العليا للوطن، بحسب قوله.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

