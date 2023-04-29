اللافي يلتقي رؤساء وأعضاء المجلس الاجتماعي لبني وليد في الزاوية

الوطن| متابعات

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بمدينة الزاوية، رئيس وعدداً من أعضاء المجلس الاجتماعي لمدينة بني وليد، بالإضافة إلىعدد من وجهاء قبيلة ورفلة، والذين استقبلهم عميد بلدية الزاوية إضافة إلى حكماء ومشايخ الزاوية.

وبحسب المكتب الإعلاني للمجلس الرئاسي فإن اللقاء ناقش حالة الانسداد السياسي في البلاد، والحلول المقترحة، والمشاكل التي تواجههاليبيا عامة، من بينها ما تواجهه مدينة الزاوية.

وأكد اللافي على ضرورة نبذ الخلافات لتعزيز الوحدة والاستقرار، وشدد على دور مشايخ وحكماء قبائل ورفلة على صعيد تعزيز الوحدةوالاستقرار في البلاد.

من جانبهم أكد المشاركون على ضرورة الحوار والتعاون للتغلب على التحديات التي تواجه البلاد، وعلى أهمية احترام سيادة القانون، وتعزيزقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما أكدوا دعمهم لمشروع المصالحة الوطنية، نحو الاستحقاق الانتخابي القادم.