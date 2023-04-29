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عميد الزاوية: الاحتجاجات رد فعل طبيعي للانفلات الأمني الذي تعانيه المدينة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال عميد بلدية الزاوية جمال بحر أنه، “بعد 12 سنة لم تستقر الأمور في ليبيا ولم ترتكز على أسس واضحة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا وبالتالي هذه المحصلة متوقعة”.

وأشار “بحر” في تصريحات متلفزة إلى أن، “الاحتجاجات رد فعل طبيعي نتيجة عدم الاستقرار والانفلات الأمني الذي تعانيه المدينة”.

وأضاف قائلا: “نرحب بالانتخابات البلدية لكن الظروف الأمنية الحالية لا تسمح بإجرائها”.

وتابع: “مدتنا انتهت منذ حوالي 8 أشهر ولو كان الأمر بيدنا لطلبنا الانتخابات منذ تلك المدة”.

كما أكد أن، “الانفلات الأمني الموجود وعدم السيطرة على مربعات المدينة يمنع إجراء الانتخابات وهذا الأمر متروك للجهات الأمنية”.

وانتهى إلى أن، “الانتخابات النزيهة والحقيقية لا تتم إلا في وضع أمني سليم ومستقر”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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