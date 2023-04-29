| اللافي يدعو من الزاوية لضرورة نبذ الخلافات لتعزيز الوحدة والاستقرار

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2023/04/29 على الساعة 23:19

: بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم السبت، مع حكماء ومشايخ وعميد بلدية الزاوية، ورئيس وأعضاء بالمجلس الاجتماعي لمدينة بني وليد، ووجهاء قبيلة ورفلة، حالة الانسداد السياسي في البلاد، والمشكلات التي تواجه ليبيا عامة ومن بينها ما تواجهه مدينة الزاوية، دعيًا إلى نبذ الخلافات لتعزيز الوحدة والاستقرار.

وتطرق اللقاء الذي عقد بمدينة الزاوية، إلى حالة الانسداد السياسي في البلاد والحلول المقترحة له، وفق بيان للمجلس الرئاسي علي “فيسبوك”.

وأكد اللافي خلال اللقاء، على ضرورة نبذ الخلافات لتعزيز الوحدة والاستقرار، مشددًا علي دور مشائخ وحكماء قبائل ورفلة على صعيد تعزيز الاستقرار واحترام سيادة القانون في البلاد.

وأضاف البيان أن المشاركون في اللقاء أكدوا على ضرورة الحوار والتعاون للتغلب على التحديات التي تواجه البلاد، وعلى أهمية احترام سيادة القانون، وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما أكد المشاركون كذلك على دعمهم مشروع المصالحة الوطنية، الذي يقوده المجلس الرئاسي، وباركوا الخطوات التي قطعها على صعيد جمع الأطراف على كلمة سواء، وتعبيد الطريق نحو الاستحقاق الانتخابي القادم.