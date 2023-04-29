عضو المجلس الرئاسي الليبي يبحث تطورات الأوضاع في مدينة الزاوية

التقى عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم السبت، حكماء ومشايخ وعميد بلدية الزاوية، ورئيس وأعضاء بالمجلس الاجتماعي لمدينة بني وليد، ووجهاء قبيلة ورفلة.

وبحث الاجتماع المشكلات التي تواجه ليبيا عامة ومن بينها ما تواجهه مدينة الزاوية، حيث دعا إلى نبذ الخلافات، لتعزيز الوحدة والاستقرار.

وتطرق اللقاء الذي عقد بمدينة الزاوية، إلى حالة الانسداد السياسي في البلاد والحلول المقترحة له، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وأكد اللافي ضرورة نبذ الخلافات لتعزيز الوحدة والاستقرار، وشدد على دور مشايخ وحكماء قبائل ورفلة على صعيد تعزيز الوحدة والاستقرار في البلاد.

وأكد المشاركون ضرورة الحوار والتعاون من أجل التغلب على التحديات التي تواجه البلاد، إضافة إلى ضرورة احترام سيادة القانون، وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما أكدوا دعمهم مشروع المصالحة الوطنية، الذي يقوده المجلس الرئاسي، مباركين الخطوات التي قطعها على صعيد جمع الأطراف على كلمة سواء، وتعبيد الطريق نحو الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وشهدت مدينة الزاوية احتجاجات شعبية، الخميس، إثر تداول مقاطع فيديو قال نشطاء إنها لشباب يتعرضون للتعذيب على يد مرتزقة أفارقة داخل مقر إحدى الميليشيات.

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وظهرت في المقاطع التي تداولتها صفحات نشطاء بالمدينة على نطاق واسع، مشاهد تعذيب وضرب وجلد لعدد من الشباب وتوجيه السباب لهم، وترددت أنباء حول مقتل أحد الضحايا على يد معذبيه الذين خطفوا أخاه أيضاً.