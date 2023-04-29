شركة الكهرباء: نعالج تهالك الشبكة في بعض المناطق

أكدت الشركة العامة للكهرباء استمرار أعمال نقل المواد والمعدات والمحولات الكهربائية إلى المناطق ذات الحاجة للصيانة.

وأشارت الشركة في بيان اليوم السبت إلى أن هذا يأتي في إطار الجهود المبذولة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة للقضاء على كافة الاختناقات ومعالجتها نتيجة للطلب المتزايد على الطاقة التي تشهدها بعض المناطق، ما أدى إلى تهالك بعض مكونات الشبكة.

وأضاف البيان: “جارٍ العمل على نقل باقي المواد والمعدات حسب احتياجات المناطق بهدف زيادة الاعتمادية على مكونات الشبكة وتحسين الكهرباء وتأمين استقرارها”.