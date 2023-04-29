| باشاغا يزور النصب التذكاري لمعركة القرضابية

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2023/04/30 على الساعة 00:05

: قام رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم السبت، بزيارة ميدانية للنصب التذكاري لمعركة القرضابية بمحلة أبوهادي جنوب مدينة سرت.

ورافق باشاغا خلال الزيارة عميد بلدية سرت مختار المعداني، وبحضور عدد من المواطنين بزيارة للنصب التذكاري لمعركة القرضابية، وذلك بمناسبة الذكرى 108 لهذه المعركة الخالدة التي توحد فيه الليبيين، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا.

وقام رئيس الحكومة المكلفة ومرافقوه بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للمعركة، وعلى ضريح الشهداء الذين روت دمائهم الطاهرة تراب الوطن في معركة توحيد الوطن التي شارك فيها كل الليبيين، كما زاروا مقبرة الشهداء.

وفي وقت سباق من اليوم قال باشاغا عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “تحل علينا اليوم ذكرى معركة القرضابية حيث تلاحم وتآخى الأجداد ضد عدو الوطن، وتكلل نضالهم وتصالحهم ووفاقهم بنيل الاستقلال”.

وأضاف باشاغا: “لا زلنا نحمل هذا الموروث المشرف ونسير في هذا الدرب، الذي نعتبره دربنا الوحيد الذي يوصلنا إلى الدولة”.