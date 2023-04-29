ضابط شارك في عملية الكرامة.. يسرد لوكالتنا تأسيس النواة الأولى للجيش الوطني – الجزء الثالث

أخبار ليبيا 24 – خـاص

كنا معكم في الجزء الثاني من حكاية الضابط، محمد القذافي الذي شارك في عملية الكرامة، حيثُ روى لنا القذافي في الجزي الثاني، تفاصيل مشاركته في اشتباكات «البمّبه» التي قال إنها كانت شديدة الخطورة، واتسمتْ بالشراسة.. وقال عن اشتباكات منطقة «بنينا» الأشدّ وأقوى.. كما تحدث أيضًا عن تفاصيل إصابته.. وفي الجزء الثالث، نكملُ سويًا قصة الضابط محمد القذافي..

بعد تحريرنا لمنطقة بنينا، اضطُررنا للعودة إلى مدينة طبرق مع المُشاة البحرية، لترميم آلاتنا وسياراتنا، وأسلحتنا.

وبعد مُدة.. قمنا بتجهيز رتل مكون من 24 سيارة يقودها 23 راكبًا.. وفور وصلونا إلى محور الرجمة، قمنا بالتمركز هناك، وفورًا جاءتنا تكليفات تنُص على التقدم لمحور الـ«البمبه» وكان هنالك منزلٌ مُعين يستخدمه الدواعش لتنفيذ عددٍ من الجولات الاستطلاعية..

يُضيف الضابط محمد القذافي خلال حديثه لوكالة «أخبار ليبيا 24» لقد كان محورًا صعبًا للغاية، كُلفت قبلنا عديد الكتائب لكنها لم تتمكن من تحريره، وعندما وصلتنا التعليمات القاضية بضرورة تحرير المحور، استخدمنا ولأول مرة صاروخ نوع «كورنيك» ونحن في كتيبة 309 أول من قام باستخدامه.. وكان معنا آنذاك الشهيد عصام الأسود..

يواصل الحديث لوكالتنا.. تبنينا خطةً استراتيجية لتحرير المحور وهي (القوس والدوران) بمعنى تطويق المنطقة وتقوية القوس ومن ثمّ الالتفاف عليها، وفي غضون ساعتين، تمكنا أخيرًا من تحرير المحور، وقمنا بالتقدم و تحرير المنزل الذي كانت العناصر الإرهابية تستخدمه كنقطة استطلاع، ووجدنا هُناك 7 جُثث.. سوريين ومصريين وليبيين، وكان بحوزتهم هواتف جميعها من نفس الطراز، وعليه قمنا بمصادرة الأجهزة لجمع المعلومات.

وبعد مرور ساعات.. ورد اتصالٌ هاتفي لأحد الهواتف، وقام الشهيد فتحي ميلود بالرد.. وقال المُتصل: من معي؟

– رد الشهيد فتحي ميلود : أنا فتحي ميلود،، من انتْ؟

أجاب: أنا وسام بن حميد، واستطرد متسائلاً: لماذا تقوم بقتل جماعتي يا ميلود؟

أجابهُ ميلود : نحن نقوم بقتل الخوارج والتنظيمات الإرهابية، وأنتم منهم؛ لذا غادروا مدينة بنغازي بالتي هي أحسن!

يُكمل الضابط محمد القدافي الحديث.. بعد تحريرنا للمحور، توجهنا إلى محور الرجمة مرةً أخرى.. مكثنا هناك حوالي خمس إلى ست أيام، ومن ثمّ جرى تكليفنا بتحرير «منطقة مريسة» الاستراتيجية..

وعليه.. توجه الرتل إلى منطقة قمينس، مرورًا بطريق طرابلس، وهناك وجدنا سياراتٍ (نقطة استيقاف) ولكننا تعاملنا معها..

انطلقنا من بنغازي صوب منطقة قمينس، مرورًا بمناطق جروثة والترية والحليس.. إلى أن وصلنا أخيرًا إلى منطقة المريسة، وهناك حدث اشتباكٌ عنيف وشرس مع التنظيمات الإرهابية، كنا نحمل في مقدمة الرتل أسلحة خفيفةد وفي مؤخرة الرتل الدبابات والأسلحة الثقيلة.. وبعد مدة من القتال الشرس، قررنا بقيادة الشهيد فتحي ميلود المبيت في المحور، ومع حلول الساعة الخامسة مساءً حاوطنا العدو من كل اتجاه، وتجمّعت عناصر التنظيمات الإرهابية من مناطق قمينس والقوارشة وقنفودة والليثي وسوق الحوت.. وبعد حرب طاحنة.. تمكنا من النجاة، وفي طريق العودة، كل المناطق التي مررنا بها وقام سُكانها بتشجيعنا والهُتاف بـ«الله وأكبر» تعرضنا للرماية من داخل المنازل.. واصلنا العودة إلى أن وصلنا إلى معهد قمينس، أي نُقطة الصفر.. وما إن وصلنا إلى المعهد حتى كادت أن تنفد ذخيرتنا، وعليه قمنا بالتواصل مع القيادة لتبلغيهم بنفادها وتزويدنا بأسرع ما يُمكن.

وفي الأثناء.. أمرنا الشهيد فتحي ميلود بضرورة الاندماج والتحرّي داخل المدينة بشكل مدني، وعليه قمنا بتنفيذ الآوامر.

وفي صباح اليوم التالي وصل الإمداد ومعه كتيبة «302» كنوعٍ من الدعم والتقوية.

للقصة بقية، ولمعرفة بقية خبايا وأحداث القصة، تابعونا في الجزء الرابع والأخير..