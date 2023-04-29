الأمم المتحدة: أوروبا حرضت خفر السواحل الليبية على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

دافع الاتحاد الأوروبي عن عمله مع المهاجرين في ليبيا بعد أن اتهم محققون مدعومون من الأمم المتحدة الكتلة المكونة من 27 دولة بالتحريض على انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الجرائم في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا التي لا تخضع للقانون إلى حد كبير بحسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز.

وتعد ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للأشخاص من شمال إفريقيا وأماكن أخرى، حيث تم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن 529 مهاجرًا وفقد 848 آخرين قبالة سواحل ليبيا العام الماضي، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، في حين اعترض خفر السواحل الليبي أكثر من 24680 شخصًا أثناء محاولتهم المغادرة.

وقال المحقق تشالوكا بياني، الذي قدم تقريرًا من قبل بعثة تقصي حقائق المفوضة من الأمم المتحدة إلى ليبيا، إن مساعدة الاتحاد الأوروبي لإدارة الهجرة وخفر السواحل الليبية “ساعدت وحرضت على ارتكاب الجرائم” بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية، حسب ما نشرت الصحيفة.