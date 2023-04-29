ضبط 247 سيارة بدون لوحات معدنية ورخص قيادة من قبل شرطة أبو سليم

أخبار ليبيا 24

ضبطت شرطة مرور أبوسليم 247 سيارة بدون لوحات معدنية ورخص قيادة، حسبما ذكرت مديرية أمن طرابلس.

وقالت المديرية، إن شرطة مرور أبوسليم ضبطت 247 مركبة آلية بدون لوحات معدنية ورخص قيادة، من بينها سيارات يقودها أجانب بدون إجراءات قانونية.

وأكدت المديرية، استمرار حملات ضبط المركبات الآلية التي تتجول بدون لوحات معدنية وبزجاج معتم وبدون رخص قيادة وغير مكتملة الاجراءات من قبل دوريات عدة دوريات.

كما أعلنت المديرية ضبط 08 مركبات آلية تحمل وثائق ولوحات معدنية مزورة، من قبل شرطة النجدة.