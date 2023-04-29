الوطنية لحقوق الإنسان: إظهار هوية الموقوفين يشكل انتهاكا للقانون الإنساني

اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن إظهار هوية الموقوفين تعتبر ممارسات مشينة تشكل شكل من أشكال التأثير على عقيدة أعضاء الهيئات القضائية خلال نظرهم في هذه القضايا، وتُؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة للمهتمين.

وقالت اللجنة في بيان إن استمرار الجهات الأمنية المختلفة بإظهار هوية الموقوفين ونشر اعترافاتهم عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، يُشكل انتهاكاً وتجاوزاً صريحاً لما نصت عليه أحكام المادة (59) من قانون الإجراءات الجنائية الليبي “والتي تُؤكد على سرية التحقيقات ونتائجها”.

وأضاف البيان أن هذه الممارسات تُمثل انتهاكاً للحقوق الأساسية للمتهمين ولما نصت عليه المادتين (7و11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي تجاوزات تتنافى وتتعارض مع المبدأ القانوني الراسخ “سرية التحقيقات وعلانية المحاكمات”، وكما أن كل شخص متهم بجريمة يُعتبر بريئا إلى أن يُثبت ارتكابه لها قانونياً.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع الجهات الأمنية والعسكري ووزارة الداخلية والاجهزة الامنية التابعة لها بالتوقف عن إظهار هوية الموقوفين ونشر اعترافاتهم أثناء مرحلة الضبط والتحقيق، والالتزام بما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية الليبي في هذا الشأن.

كما دعت النائب العام إلى إلزام جميع الجهات الأمنية والعسكرية بعدم إظهار هوية الموقوفين ونشر اعترافاتهم، ومحاسبة المسؤولين عن استمرار هذه التجاوزات والمخالفات، وذلك لما يُشكله من تجاوز لصحيح القانون وانتهاكاً جسيم لحقوق الإنسان.