المنفي: حري بنا بناء دولتنا في ذكرى معركة القرضابية

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى إنهاء المراحل السياسية الانتقالية وتجديد الشرعية للمؤسسات.

وقال المنفي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “تمر بنا اليوم السبت الذكرى الثامنة بعد المئة لمعركة القرضابية الخالدة التي سطر فيها آباؤنا ملاحم البطولة والشرف ضد الاحتلال الإيطالي الغاشم وتوحدت فيها رايات الجهاد الوطني شرقاً وغرباً وجنوباً دفاعاً عن تراب الوطن”.

وأضاف: “وإذ نذكر نحن الأحفاد ذلك اليوم، فإنه حري بنا أن نجمع شتاتنا ونعيد بناء دولتنا الديمقراطية المدنية لإنهاء المراحل السياسية الانتقالية وتجديد الشرعية للمؤسسات وصولاً ببلادنا وشعبنا إلى بر الأمان”.