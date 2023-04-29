مديرية أمن صبراتة: إيقاف ثلاثة أشخاص في معركة بالأسلحة النارية

ألقى عناصر مديرية أمن صبراتة القبض على ثلاث أشخاص عقب مشاجرتهم مع آخرين والرماية بواسطة أسلحة نارية بمنطقة النهضة بالمدينة راح ضحيتها أحد المواطنين.

وتم ضبط الموقوفين وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة في الواقعة؛ وبالاستدلال معهم تبين أن من ضمن المقبوض عليهم شخص ارتكب عددا من الجرائم الاخرى المقيدة ضد مجهول ضمن دائرة اختصاص المديرية والمدن مجاورة.

وقال بيان لوزارة الداخلية إنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم ولازال البحث والتحري مستمرين لضبط باقي المتهمين.