بالصور.. مداهمة وضبط نساء ورجال بممارسات غير أخلاقية بمنزل من ثلاثة طوابق

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليسبت عن مداهمة مركز شرطة المدينة وكراً لممارسة الدعارة رجال ونساء من جنسيات أفريقية في حالة تلبس بمنزل متكون من ثلاثة طوابق بشارع المهدوي متفرع من شارع الشريف .

عُقب ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة المدينة عن منزل متكون ثلاثة طوابق بشارع المهدوي متفرع من شارع الشريف حيث أفادت المعلومات بأن المنزل يقيم به أشخاص من الجالية النيجيرية ويستخدم كوكر لممارسة الدعارة وإقامة الحفلات لإستقطاب الرجال من الجنسيات الأفريقية لممارسة الدعارة .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز عميد محمود احبيش تعليماته بالتأكيد على صحة المعلومات الواردة حيث تم خروج أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة الملازم اول عبد القادر العبيدي إلى المنزل سالف الذكر وتم مُراقبة المنزل لعدة أيام وتم مشاهدة أشخاص يدخلون ويخرجون من المنزل دليل على عدم اقامتهم بالمنزل .

وتم إستدعاء قسم الشرطة النسائية وتم حضور دوريات مُساندة من مركز شرطة الصابري،البركة،ورأس إعبيدة ،الكويفية وعقب أخذ الإذن من النيابة العامة بمُداهمة المنزل تم مداهمة المنزل وتم ضبط رجال ونساء في حالة تلبس بممارسة الدعارة وتم العثور على ملابسة داخلية متناثرة بالمنزل وكذلك شعر مستعار وحبوب منع الحمل .

وعُقب الإنتهاء من مُداهمة المنزل حضر أحد الجيران إلى اعضاء التحريات وأبلغهم انه في وقت سابق قام بالتحدث مع صاحب المنزل وأخبره بأنهم غير راضيين عما يحدث بهذا المنزل ولكن صاحب المنزل لم يحرك ساكناً وتجاهل الأمر .

وتم ضبط كل من في المنزل وتم الإنتقال بهم إلى المركز وبالإستدلال معهم إعترفوا بمانُسب,إليهم وتم إحالتهم إلى جهات الإختصاص .