وول ستريت: الولايات المتحدة لن تترك قطاع النفط في ليبيا تحت رحمة روسيا

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال ” الأمريكية إن شركتي “هاليبرتون” و”هانيويل إنترناشونال” الأمريكيتين عقدتا صفقتين بقيمة 1.4 مليار دولار؛ لتطوير حقل ومصفاة لتكرير النفط في ليبيا..

وأضافت الصحيفة أن شركة “هاليبرتون” ستتولى تطوير حقل الظهرة النفطي في سرت بقيمة مليار دولار، بينما ستشيد شركة هانيويل مصفاة نفط في الجنوب الغربي بقيمة 400 مليون دولار.

كما أوضحت الصحيفة أن هذه الصفقة تعد مؤشرا على رغبة الولايات المتحدة في تعزيز نفوذها الاقتصادي بجنوب البحر الأبيض المتوسط لتعويض صادرات النفط الروسي نحو أوروبا.

وذكرت الصحيفة أن المؤسسة الوطنية للنفط،، تعاقدت مع شركة “كيرني” الأمريكية، لتنفيذ خطة المؤسسة للعودة بليبيا إلى مصاف الدول الرئيسية المنتجة للطاقة في العالم.

ونوهت الصحيفة إلى أن هدف الولايات المتحدة هو عدم ترك قطاع النفط تحت رحمة روسيا.