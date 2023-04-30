خلال لقائه المجلس الاجتماعي لبني وليد.. “اللافي” يؤكد على ضرورة نبذ الخلافات

التقى النائب بالمجلس الرئاسي “عبد الله اللافي”، بمدينة الزاوية، رئيس وعدداً من أعضاء المجلس الاجتماعي لمدينة بني وليد، بالإضافة إلى عدد من وجهاء قبيلة ورفلة، وتم استقبالهم من قبل عميد بلدية الزاوية إضافة الي حكماء ومشائخ الزاوية.

وبحسب بيان للمجلس عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، ناقش اللقاء حالة الانسداد السياسي في البلاد، والحلول المقترحة، والمشاكل التي تواجهها ليبيا عامة، والتي من بينها ما تواجهه مدينة الزاوية..

وبدوره أكد “اللافي” على ضرورة نبذ الخلافات لتعزيز الوحدة والاستقرار، وشدد على دور مشائخ وحكماء قبائل ورفلة على صعيد تعزيز الوحدة والاستقرار في البلاد.

ومن جانبه، أكد المشاركون على ضرورة الحوار والتعاون للتغلب على التحديات التي تواجه البلاد، وعلى أهمية احترام سيادة القانون، وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما أكدوا دعمهم لمشروع المصالحة الوطنية، الذي يقوده المجلس الرئاسي، وباركوا الخطوات التي قطعها على صعيد جمع الأطراف على كلمة سواء، وتعبيد الطريق نحو الاستحقاق الانتخابي القادم..