الشبلي: قد نلجأ إلى مقاطعة الانتخابات إن لم يضمن القانون مشاركة “الأحزاب السياسية”

أكد الناطق باسم تجمع الأحزاب الليبية “فتحي الشبلي”، أن الأحزاب السياسية في ليبيا قد تلجأ إلى مقاطعة الانتخابات ودعوة الشعب إلى ذلك.

وأرجع السبب لذلك في حال لم يتم تعديل القانون الانتخابي بما يضمن مشاركة الأحزاب السياسية بنسبة 70% من مقاعد مجلس النواب على أقل تقدير.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه من حق الحزب الحاصل على أكثر المقاعد حق تشكيل الحكومة،

وأشار إلى أن ذلك هو المعمول به في كل دول العالم الديمقراطية وفق وصفه، مؤكدا أن إقصاء الأحزاب يعني الغياب الكامل للتنافس الحر والديمقراطي، الأمر الذى سيودي مرة أخرى إلى إنتاج برلمان بنفس مواصفات البرلمان الحالي..