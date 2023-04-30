في ذكرى القرضابية.. باشاغا يؤكد على ضرورة التلاحم بين الليبيين لبناء الدولة

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أكد رئيس الحكومة الليبية المعينة من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا على ضرورة التلاحم والتآخي ضد عدو الوطن للوصول إلى بناء الدولة.

جاء ذلك، في تغريدة على تويتر، بمناسبة الذكرى 108 لمعركة القرضابية ضد الاحتلال الإيطالي.

وكتب باشاغا: “تحل علينا اليوم ذكرى معركة القرضابية، حيث تلاحم وتآخى الأجداد ضد عدو الوطن وتكلل نضالهم وتصالحهم ووفاقهم بنيل الاستقلال”.

وأضاف: “لازلنا نحمل هذا الموروث المشرف ونسير في هذا الدرب، الذي نعتبره دربنا الوحيد الذي يوصلنا إلى الدولة”.

وأحيت ليبيا السبت الذكرى 108 لمعركة القرضابية، التي تعتبر إحدى المعارك الفاصلة في تاريخ جهاد الليبيين ضد الاحتلال الإيطالي.

ووقعت المعركة يوم 29 أبريل 1915 وتعرف بـ “معركة الوحدة الوطنية” لمشاركة الليبيين جميعًا في الدفاع عن تراب ليبيا ضد المحتل الإيطالي.