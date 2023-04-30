مصدر من قوة الردع يوضح حقيقة حدوث اضطراب أمني واعلان الطوارئ في طرابلس

اوضح مصدر من جهاز الردع بشأن الانباء المتداولة بخصوص حدوث اضطراب أمني وإعلان حالة الطوارئ في العاصمة طرابلس.

وقال المصدر أن كل ما يُنشر بشأن اضطراب امني داخل طرابلس بين الردع والدعم والاستقرار هو عاري عن الصحة،

وأكد “أن الوضع الأمني جيد داخل العاصمة وكل الأجهزة الأمنية تعمل بشكل اعتيادي كلاً في نطاق عمله”.

وكان شهود عيان أفادوا أن رتل من 40 آلية تابع لجهاز الردع بقيادة عبد الرؤوف كارة داهم المنطقة بالقرب من قصور الضيافة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، ألقت قوات الردع القبض على أحد المقربين من غنيوة الككلي رئيس جهاز دعم الاستقرار.